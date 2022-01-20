ЦРУ виключило, що "гаванський синдром" є результатом кампанії іншої країни - ЗМІ

ukru
Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 35403 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 106496 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 174151 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 170059 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 194793 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 188668 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 146900 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 151587 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 172346 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 182577 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.3 м/с
93 %
749 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 140057 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 118396 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 155685 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 92702 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

14:21 • 50376 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 440725 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 294306 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 358736 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 472026 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 718043 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 92702 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 155685 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 119742 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 155346 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 178953 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

ЦРУ виключило, що "гаванський синдром" є результатом кампанії іншої країни - ЗМІ

ЦРУ виключило, що "гаванський синдром" є результатом кампанії іншої країни - ЗМІ

Київ • УНН

 • 15989 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) США виключило, що так званий “гаванський синдром” — низка симптомів, що виявилися у співробітників американських дипмісій та спецслужб, які працюють за кордоном, може бути результатом тривалої глобальної кампанії іноземної держави. Про це повідомляє NBC News із посиланням на шість поінформованих джерел із цього питання, пише УНН.

Цитата:

“За словами джерел, ідея про те, що поширені симптоми черепно-мозкової травми були викликані тим, що Росія чи інша іноземна держава націлилася на американців у всьому світі або з метою заподіяти їм шкоду, або для збору розвідданих, була визнана необґрунтованою”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що управління не може виключити іноземну участь приблизно у двох десятках справ, зокрема у багатьох справах, порушених у посольстві США у Гавані, починаючи з 2016 року. Інша група справ вважається нерозкритою. Але в сотнях інших випадків можливих симптомів управління знайшло правдоподібні альтернативні пояснення.

Доповнення

Вперше на симптоми поскаржилися американські дипломати на Кубі у 2016-2017 роках. Тоді постраждали не менше 19 співробітників посольства США в Гавані, у яких діагностували “легкі травми та набряк головного мозку, втрату слуху, сильний головний біль, втрату почуття рівноваги та когнітивні порушення". Спочатку влада США висловлювала припущення про якісь “акустичні атаки”, але ця версія не знайшла точного підтвердження. Повідомлялося на той час і про постраждалих у посольстві Канади.

У 2017 році на схожі проблеми скаржилися американські дипломати в китайському місті Гуанчжоу, пізніше вони відзначалися в Росії, Польщі та кількох країнах Європи, на Тайвані, Австралії, Близькому Сході. Загалом від загадкової недуги могли постраждати близько 130 осіб — американських дипломатів та членів їхніх сімей, працівників ЦРУ та військових.

У травні видання Politico написало, що у США вивчають можливу роль ГРУ в атаках із застосуванням “спрямованої енергії”.

Для з’ясування причин таких симптомів ЦРУ створило робочу групу, яку очолив співробітник, який раніше займався відстеженням терориста Усами бен Ладена, повідомили WSJ колишні та нинішні офіційні особи.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$87,065.70
Золото
$3,173.80
Tesla
$281.03
Brent
$74.89
S&P 500
$5,679.05
Газ TTF
$41.21
Ethereum
$1,902.99