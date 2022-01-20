ЦРУ виключило, що "гаванський синдром" є результатом кампанії іншої країни - ЗМІ

Цитата:

“За словами джерел, ідея про те, що поширені симптоми черепно-мозкової травми були викликані тим, що Росія чи інша іноземна держава націлилася на американців у всьому світі або з метою заподіяти їм шкоду, або для збору розвідданих, була визнана необґрунтованою”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що управління не може виключити іноземну участь приблизно у двох десятках справ, зокрема у багатьох справах, порушених у посольстві США у Гавані, починаючи з 2016 року. Інша група справ вважається нерозкритою. Але в сотнях інших випадків можливих симптомів управління знайшло правдоподібні альтернативні пояснення.

Доповнення

Вперше на симптоми поскаржилися американські дипломати на Кубі у 2016-2017 роках. Тоді постраждали не менше 19 співробітників посольства США в Гавані, у яких діагностували “легкі травми та набряк головного мозку, втрату слуху, сильний головний біль, втрату почуття рівноваги та когнітивні порушення". Спочатку влада США висловлювала припущення про якісь “акустичні атаки”, але ця версія не знайшла точного підтвердження. Повідомлялося на той час і про постраждалих у посольстві Канади.

У 2017 році на схожі проблеми скаржилися американські дипломати в китайському місті Гуанчжоу, пізніше вони відзначалися в Росії, Польщі та кількох країнах Європи, на Тайвані, Австралії, Близькому Сході. Загалом від загадкової недуги могли постраждати близько 130 осіб — американських дипломатів та членів їхніх сімей, працівників ЦРУ та військових.

У травні видання Politico написало, що у США вивчають можливу роль ГРУ в атаках із застосуванням “спрямованої енергії”.

Для з’ясування причин таких симптомів ЦРУ створило робочу групу, яку очолив співробітник, який раніше займався відстеженням терориста Усами бен Ладена, повідомили WSJ колишні та нинішні офіційні особи.