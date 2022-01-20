ЦРУ исключило, что "гаванский синдром" является результатом кампании другой страны - СМИ

КИЕВ. 20 января. УНН. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США исключило, что так называемый “гаванский синдром” — ряд симптомов, которые оказались у сотрудников американских дипмиссий и спецслужб, работающих за рубежом, может быть результатом длительной глобальной кампании иностранного государства. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на шесть информированных источников по этому вопросу, пишет УНН.