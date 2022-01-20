ЦРУ исключило, что "гаванский синдром" является результатом кампании другой страны - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США исключило, что так называемый “гаванский синдром” — ряд симптомов, которые оказались у сотрудников американских дипмиссий и спецслужб, работающих за рубежом, может быть результатом длительной глобальной кампании иностранного государства. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на шесть информированных источников по этому вопросу, пишет УНН.
Цитата:
“По словам источников, идея о том, что распространенные симптомы черепно-мозговой травмы были вызваны тем, что Россия или другая иностранная держава нацелилась на американцев во всем мире или с целью причинить им вред, или для сбора разведданных, была признана необоснованной”, — говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что управление не может исключить иностранное участие примерно в двух десятках дел, в том числе по многим делам, возбужденным в посольстве США в Гаване, начиная с 2016 года. Другая группа дел считается нераскрытой. Но в сотнях других случаев возможных симптомов управление нашло правдоподобные альтернативные объяснения.
Дополнение
Впервые на симптомы пожаловались американские дипломаты на Кубе в 2016-2017 годах. Тогда пострадали не менее 19 сотрудников посольства США в Гаване, у которых диагностировали “легкие травмы и отек головного мозга, потерю слуха, сильные головные боли, утрату чувства равновесия и когнитивные нарушения". Изначально власти США высказывали предположения о неких "акустических атаках", но эта версия не нашла точного подтверждения. Сообщалось в то время и о пострадавших в посольстве Канады.
В 2017 году на похожие проблемы жаловались американские дипломаты в китайском городе Гуанчжоу, позже они отмечались в России, Польше и нескольких странах Европы, на Тайване, Австралии, Ближнем Востоке. В общем от загадочной болезни могли пострадать около 130 человек — американских дипломатов и членов их семей, работников ЦРУ и военных.
В мае издание Politico написало, что в США изучают возможную роль ГРУ в атаках с применением “направленной энергии”.
Для выяснения причин таких симптомов ЦРУ создало рабочую группу, которую возглавил сотрудник, который ранее занимался отслеживанием террориста Усамы бен Ладена, сообщили WSJ бывшие и нынешние официальные лица.