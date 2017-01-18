ЦРУ оприлюднило документи про війни і дослідження НЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Центральне розвідувальне управління США виклало в онлайн 775 тисяч документів на 13 млн сторінок про діяльність ЦРУ під час Холодної війни, в'єтнамський і корейський конфлікти, передає УНН з посиланням на ВВС.
Крім того зазначається, що в базі можна знайти дані про проекти агентства з дослідження НЛО і телепатичні можливості людини.
Там є кілька сотень тисяч сторінок розвідувальної інформації, наукових досліджень і розробок.
Серед найбільш незвичайних записів - документи з так званої програми Stargate, яка стосується екстрасенсорних здібностей.
Документи були розсекречені ще президентським указом Білла Клінтона від 1995 року, але доступ до них був ускладнений.
Як повідомляв УНН, ЦРУ оприлюднила секретні карти минулого століття.