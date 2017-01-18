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ЦРУ обнародовало документы о войнах и исследованиях НЛО

ЦРУ обнародовало документы о войнах и исследованиях НЛО

Киев • УНН

 • 30956 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Центральное разведывательное управление США выложило в сеть 775 тысяч документов на 13 млн страниц о деятельности ЦРУ во время Холодной войны, вьетнамского и корейского конфликтов, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Кроме того отмечается, что в базе можно найти данные о проектах агентства по исследованию НЛО и телепатических возможностей человека.

Там есть несколько сотен тысяч страниц разведывательной информации, научных исследований и разработок.

Среди самых необычных записей - документы так называемой программы Stargate, которая касается экстрасенсорных способностей.

Документы были рассекречены еще президентским указом Билла Клинтона в 1995 году, но доступ к ним был затруднен.

Как сообщал УНН, ЦРУ обнародовало секретные карты прошлого века.

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