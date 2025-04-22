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Україна, Британія, Франція та США у середу проведуть переговори у Лондоні - Зеленський
21 квітня, 16:24 • 22106 перегляди

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The Guardian

ЦПД: у росії фіксують рекордну кількість тяжких злочинів - за три місяці 2025 року понад 170 тисяч випадків

Київ • УНН

 • 246 перегляди

За перший квартал 2025 року зафіксовано 170,8 тисячі тяжких та особливо тяжких злочинів. Це може бути пов'язано із заохоченням насильства владою рф.

ЦПД: у росії фіксують рекордну кількість тяжких злочинів - за три місяці 2025 року понад 170 тисяч випадків

У росії стрімко зростає рівень тяжкої злочинності. Зокрема, у першому кварталі 2025 року в країні зареєстровано 170,8 тисячі тяжких та особливо тяжких злочинів. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД) у Telegram, пише УНН.

Деталі 

"В рф різко зросла кількість тяжких злочинів. Згідно з офіційною статистикою мвс, за перший квартал 2025 року зафіксовано рекорд з початку так званої "сво" – 170,8 тисячі тяжких та особливо тяжких злочинів. Порівняно з відповідним періодом минулого року їхня кількість збільшилась на 13,6%", - йдеться в дописі.

Як повідомляється, головною причиною цього є фактичне заохочення насильства владою рф, яка за підписання контракту з міноборони для участі в "сво" звільняє злочинців від покарання, зокрема і на стадії досудового слідства. 

Так чи інакше потрапляючи в цивільне життя, такі люди скоюють нові злочини, а російська влада намагається замовчувати це, щоб не дискредитувати "героїв"

- зазначили в ЦПД.

На тлі продовження агресії проти України, економічної нестабільності та зниження рівня життя в країні, прогнозується подальше зростання тяжких злочинів у рф.

росія зриває мирні зусилля Трампа в Україні і посилює атаки - Коваленко18.04.25, 15:08 • 9235 переглядiв

Аліна Волянська

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