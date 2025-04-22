ЦПД: в россии фиксируют рекордное количество тяжких преступлений - за три месяца 2025 года более 170 тысяч случаев

$41.400.01
47.030.02
ukenru
Украина, Британия, Франция и США в среду проведут переговоры в Лондоне - Зеленский
21 апреля, 16:24 • 21910 просмотра

Украина, Британия, Франция и США в среду проведут переговоры в Лондоне - Зеленский

Эксклюзив
21 апреля, 14:32 • 68876 просмотра

Святослав Шевчук и Николай Бычок: эксперт рассказал, есть ли шанс у украинских католических иерархов стать Папой

21 апреля, 13:43 • 42272 просмотра

Сырский: россияне пытаются выбить Силы обороны из курщины и захватить приграничные территории Сумской области, наступление врага сорвано

Эксклюзив
21 апреля, 13:37 • 40264 просмотра

В Раде против передачи земли НААН Фонду госимущества, потому что это приведет к подрыву продовольственной и экономической безопасности

Эксклюзив
21 апреля, 13:18 • 41714 просмотра

Из 6 музеев деоккупированных областей россия похитила почти 35 тыс. экспонатов - Минкульт

Эксклюзив
21 апреля, 13:11 • 30663 просмотра

В Раде требуют аудита госземель, которые были переданы Фонду госимущества для последующей сдачи в аренду

Эксклюзив
21 апреля, 12:22 • 25645 просмотра

В Госцентре занятости рассказали, какие профессии сейчас наиболее востребованы

21 апреля, 10:05 • 67838 просмотра

Кто сядет на Святой Престол после Папы Франциска: главные претенденты и правила выборов

Эксклюзив
21 апреля, 09:18 • 39635 просмотра

Сладости в детском рационе: педиатр объяснила, когда можно и сколько

21 апреля, 08:55 • 53398 просмотра

Каким был Папа Франциск и что говорил об Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+12°
1м/с
55%
749 мм
Популярные новости

Apple в тени: как серый рынок техники бьет по бюджету Украины, ЕС и США

21 апреля, 14:13 • 33931 просмотра

"Это фанаты своего дела": эксперт об угрозе уничтожения украинской науки из-за изъятия земель НААН

21 апреля, 15:15 • 38546 просмотра

Марсоход NASA обнаружил на Марсе элементы, которые могут свидетельствовать о существовании на Красной планете жизни

21 апреля, 15:48 • 9702 просмотра

Подросток под Киевом устроил гонки с полицией и совершил ДТП

21 апреля, 15:48 • 8056 просмотра

Китайская компания объявила о прорыве в производстве аккумуляторов для электромобилей

21 апреля, 16:26 • 12251 просмотра
публикации

"Это фанаты своего дела": эксперт об угрозе уничтожения украинской науки из-за изъятия земель НААН

21 апреля, 15:15 • 38554 просмотра

Святослав Шевчук и Николай Бычок: эксперт рассказал, есть ли шанс у украинских католических иерархов стать Папой
Эксклюзив

21 апреля, 14:32 • 68876 просмотра

Apple в тени: как серый рынок техники бьет по бюджету Украины, ЕС и США

21 апреля, 14:13 • 33940 просмотра

Що зробити на городі в травні: справи, які не можна упустити

21 апреля, 12:52 • 41862 просмотра

Кто сядет на Святой Престол после Папы Франциска: главные претенденты и правила выборов

21 апреля, 10:05 • 67838 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Папа Франциск

Владимир Зеленский

Олег Кипер

Марко Рубио

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Ватикан

Рим

Великобритания

Реклама
УНН Lite

Хейли Бибер поделилась трогательными фото с сыном Джеком на Пасху

21 апреля, 13:36 • 16631 просмотра

Похитили украшения на €10 млн: "дедушки"-грабители Ким Кардашьян предстанут перед судом

21 апреля, 12:58 • 20739 просмотра

Джон Сина превзошел всех на Рестлмании: 17-й титул чемпиона

21 апреля, 12:03 • 18734 просмотра

Фанаты снова обеспокоены состоянием Джастина Бибера после странного поведения на вечеринке Coachella

21 апреля, 09:54 • 52647 просмотра

Кристен Стюарт связала себя узами брака с невестой Дилан Майер: церемония состоялась в Лос-Анджелесе

21 апреля, 08:54 • 54474 просмотра
Актуальное

Instagram

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

САР-Лупе

Хранитель

ЦПД: в россии фиксируют рекордное количество тяжких преступлений - за три месяца 2025 года более 170 тысяч случаев

Киев • УНН

 • 170 просмотра

За первый квартал 2025 года зафиксировано 170,8 тысячи тяжких и особо тяжких преступлений. Это может быть связано с поощрением насилия властями рф.

ЦПД: в россии фиксируют рекордное количество тяжких преступлений - за три месяца 2025 года более 170 тысяч случаев

В россии стремительно растет уровень тяжкой преступности. В частности, в первом квартале 2025 года в стране зарегистрировано 170,8 тысячи тяжких и особо тяжких преступлений. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД) в Telegram, пишет УНН.

Детали 

"В рф резко возросло количество тяжких преступлений. Согласно официальной статистике мвд, за первый квартал 2025 года зафиксирован рекорд с начала так называемой "сво" – 170,8 тысячи тяжких и особо тяжких преступлений. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года их количество увеличилось на 13,6%", - говорится в сообщении.

Как сообщается, главной причиной этого является фактическое поощрение насилия властями рф, которая за подписание контракта с минобороны для участия в "сво" освобождает преступников от наказания, в том числе и на стадии досудебного следствия. 

Так или иначе попадая в гражданскую жизнь, такие люди совершают новые преступления, а российские власти пытаются замалчивать это, чтобы не дискредитировать "героев"

- отметили в ЦПД.

На фоне продолжения агрессии против Украины, экономической нестабильности и снижения уровня жизни в стране, прогнозируется дальнейший рост тяжких преступлений в рф.

россия срывает мирные усилия Трампа в Украине и усиливает атаки - Коваленко18.04.25, 15:08 • 9235 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

Криминал и ЧП
Дональд Трамп
Украина
Brent
$66.52
Bitcoin
$87,168.10
S&P 500
$5,104.50
Tesla
$223.45
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,442.34
Ethereum
$1,577.61