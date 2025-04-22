ЦПД: в россии фиксируют рекордное количество тяжких преступлений - за три месяца 2025 года более 170 тысяч случаев

В россии стремительно растет уровень тяжкой преступности. В частности, в первом квартале 2025 года в стране зарегистрировано 170,8 тысячи тяжких и особо тяжких преступлений. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД) в Telegram, пишет УНН.

Детали

"В рф резко возросло количество тяжких преступлений. Согласно официальной статистике мвд, за первый квартал 2025 года зафиксирован рекорд с начала так называемой "сво" – 170,8 тысячи тяжких и особо тяжких преступлений. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года их количество увеличилось на 13,6%", - говорится в сообщении.

Как сообщается, главной причиной этого является фактическое поощрение насилия властями рф, которая за подписание контракта с минобороны для участия в "сво" освобождает преступников от наказания, в том числе и на стадии досудебного следствия.

Так или иначе попадая в гражданскую жизнь, такие люди совершают новые преступления, а российские власти пытаются замалчивать это, чтобы не дискредитировать "героев" - отметили в ЦПД.

На фоне продолжения агрессии против Украины, экономической нестабильности и снижения уровня жизни в стране, прогнозируется дальнейший рост тяжких преступлений в рф.

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