Деталі

1. В МО рф заявили: “в корпусах медзакладів селищ Нью-Йорк та Добропілля (Донецька обл.) українськими націоналістами обладнано казарми та склади боєприпасів, а на прилеглих територіях розміщені артилерія, РСЗВ міномети. При цьому евакуація цивільного населення навмисне не проводилася”.

2. Представник збройних формувань ТОТ Луганської області і. філіпоненко заявив, що “гумкоридор для евакуації цивільних осіб із заводу „Азот“ повністю зірвано українською стороною ... так, з території заводу вийшов чоловік, який розповів, що серед цивільних ніхто не знав про евакуацію”.

3. Колаборант-“керівник” окупованих територій Запорізької області є. балицький повідомив: “жителі Запорізької області добровільно почали формувати списки для батальйонів, які у разі потреби захищатимуть звільнені території, а кількість охочих вже перевищила 200 осіб”.

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