ЦПИ при СНБО собрал подборку новых фейков и манипуляций от россии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины собрал вражеские фейки, манипуляции и дезинформационные вбросы, которые оккупанты сгенерировали в течение 15 июня, передает УНН.
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1. В МО рф заявили: “в корпусах медучреждений поселков Нью-Йорк и Доброполье (Донецкая обл.) украинскими националистами оборудованы казармы и склады боеприпасов, а на прилегающих территориях размещены артиллерия, РСЗО минометы. При этом эвакуация гражданского населения умышленно не производилась”.
2. Представитель вооруженных формирований ТОТ Луганской области и. филипоненко заявил, что “гумкоридор для эвакуации гражданских лиц с завода „Азот“ полностью сорван украинской стороной... да, с территории завода вышел мужчина, который рассказал, что среди гражданских никто не знал об эвакуации”.
3. Коллаборант-“руководитель” оккупированных территорий Запорожской области есть. балицкий сообщил: “жители Запорожской области добровольно начали формировать списки для батальонов, которые в случае необходимости будут защищать освобожденные территории, а количество желающих уже превысило 200 человек”.
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