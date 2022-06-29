ЦПД при РНБО оприлюднив добірку нових фейків та маніпуляцій від росії

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Список фейків, маніпуляцій та дезінформації:

▪️ Пропагандистські інформаційні ресурси поширили “документ” щодо “постановки завдання ЗСУ з проведення інформаційної кампанії за темою ударів ВПС рф по Кременчуку, основною метою якої є дискредитація росії напередодні саміту НАТО”, однак інформація щодо існування опублікованого “документу” не відповідає дійсності. Це — фейк!

▪️ В МО рф заявили: “Київ здійснює підготовку провокації для звинувачення ЗС рф у нібито застосуванні хімічної зброї проти цивілього населення. Для цього до санаторію МОЗ України „Приморський“ прибули представники СБУ, які опрацьовували з керівниками закладу питання надання медичної допомоги постраждалим від ураження хімічними речовинами”. Це — дезінформація!

▪️ Глава МЗС рф с.лавров заявив, що “плани США постачати в Україну системи ППО середньої та великої дальності є контрпродуктивними та навіть шкідливими”. Це — маніпуляція!

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