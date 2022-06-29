ЦПД при СНБО обнародовал подборку новых фейков и манипуляций от россии
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, продуцируемых врагом, передает УНН.
Детали
Список фейков, манипуляций и дезинформации:
▪️ Пропагандистские информационные ресурсы распространили “документ” относительно “постановки задачи ВСУ по проведения информационной кампании по теме ударов ВВС рф по Кременчугу, основной целью которой является дискредитация россии накануне саммита НАТО”, однако информация о существовании опубликованного “документа” не соответствует действительности. Это — фейк!
▪️ В МО рф заявили: “Киев осуществляет подготовку провокации для обвинения ВС рф в якобы применении химического оружия против гражданского населения. Для этого в санаторий Минздрава Украины „Приморский“ прибыли представители СБУ, которые прорабатывали с руководителями заведения вопрос оказания медицинской помощи пострадавшим от поражения химическими веществами”. Это — дезинформация!
▪️ Глава МИД рф с.лавров заявил, что “планы США поставлять в Украину системы ПВО средней и большой дальности являются контрпродуктивными и даже вредными”. Это — манипуляция!
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