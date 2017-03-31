Цьогоріч у Києві чергуватимуть 50 велопатрульних - Ю.Зозуля

"В тому числі в цих же парках (Труханів острів, Гідропарк, Голосіївський парк, Русанівська набережна - ред.) буде здійснюватися і велопатруль. Велопатруля у нас більше. На зміну можуть виходити 50 чоловік на велосипедах. Це є дуже ефективно в плані мобільності, ефективності, це є екологічно, це є правильно", - повідомив Ю.Зозуля.

Крім того, велопатруль буде зосереджений в центральній частині міста.

Нагадаємо, кінна поліція у Києві патрулюватиме найбільші парки.