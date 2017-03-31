В этом году в Киеве будут дежурить 50 велопатрульных - Ю.Зозуля
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В этом году в Киеве будут дежурить 50 велопатрульных. Об этом во время брифинга сообщил начальник управления патрульной полиции в городе Киеве Юрий Зозуля, передает корреспондент УНН.
"В том числе в этих же парках (Труханов остров, Гидропарк, Голосеевский парк, Русановская набережная - ред.) будет осуществляться и велопатрулирование. Велопатрулей у нас больше. На смену могут выходить 50 человек на велосипедах. Это очень эффективно в плане мобильности, эффективности, это экологично, это правильно", - сообщил Ю.Зозуля.
Кроме того, велопатруль будет сосредоточен в центральной части города.