В этом году в Киеве будут дежурить 50 велопатрульных - Ю.Зозуля

"В том числе в этих же парках (Труханов остров, Гидропарк, Голосеевский парк, Русановская набережная - ред.) будет осуществляться и велопатрулирование. Велопатрулей у нас больше. На смену могут выходить 50 человек на велосипедах. Это очень эффективно в плане мобильности, эффективности, это экологично, это правильно", - сообщил Ю.Зозуля.

Кроме того, велопатруль будет сосредоточен в центральной части города.

Напомним, конная полиция в Киеве патрулировать самые парки.