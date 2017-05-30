Цьогоріч має бути зареєстрований український лоукостер, який виконуватиме внутрішні авіарейси – В.Омелян
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Цьогоріч має бути зареєстрована українська бюджетна авіакомпанія, яка виконуватиме внутрішні рейси. Про це в ефірі “5 каналу” в програмі “Час. Підсумки дня” заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, передає УНН.
“Це буде іноземний капітал, але 51% акцій буде належати українцям, якого партнера вони (іноземна компанія — ред.) собі оберуть безумовно, оскільки це є передумовою для того, щоб компанія мала право виконувати внутрішні рейси всередині України. Переговори йдуть успішно. Я сподіваюсь, що в нас є всі шанси для того, щоби юридично компанія була зареєстрована вже цього року, можливо почались перельоти по Україні і за межі”, — сказав він.