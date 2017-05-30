В этом году должен быть зарегистрирован украинский лоукостер, который будет выполнять внутренние авиарейсы - В.Омелян
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. В этом году должна быть зарегистрирована украинская бюджетная авиакомпания, которая будет выполнять внутренние рейсы. Об этом в эфире “5 канала” в программе “Время. Итоги дня” заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян, передает УНН.
“Это будет иностранный капитал, но 51% акций будет принадлежать украинцам, какого партнера они (иностранная компания — ред.) себе выберут безусловно, поскольку это является предпосылкой для того, чтобы компания имела право выполнять внутренние рейсы внутри Украины. Переговоры идут успешно. Я надеюсь, что у нас есть все шансы для того, чтобы юридически компания была зарегистрирована уже в этом году, возможно начались перелеты по Украине и за пределы”, — сказал он.