В этом году должен быть зарегистрирован украинский лоукостер, который будет выполнять внутренние авиарейсы - В.Омелян

“Это будет иностранный капитал, но 51% акций будет принадлежать украинцам, какого партнера они (иностранная компания — ред.) себе выберут безусловно, поскольку это является предпосылкой для того, чтобы компания имела право выполнять внутренние рейсы внутри Украины. Переговоры идут успешно. Я надеюсь, что у нас есть все шансы для того, чтобы юридически компания была зарегистрирована уже в этом году, возможно начались перелеты по Украине и за пределы”, — сказал он.