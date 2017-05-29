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Цього тижня В.Гройсман може легалізувати азартні ігри - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Доповнений проект Мінфіну щодо ліцензування лотерейного ринку буде переданий в Кабмін на початку червня, повідомляє УНН з посиланням на "Апостроф".

Цього тижня В.Гройсман може легалізувати азартні ігри - ЗМІ

Раніше ЗМІ вказували, що цей документ може запустити механізм легалізації азартних ігор під видом лотерей. На думку народного депутата Павла Кишкаря, це в свою чергу призведе до зростання ігроманів в країні.

“Люди, які розбираються в гральному бізнесі, наполягають на тому, щоб держава ввела систему контролю і моніторингу. Але Кабмін зробив все навпаки. Без цього, кого б не запросили з інвесторів заходити, нічого працювати не буде. Повний хаос, який ви бачите сьогодні, який провокує зростання злочинності, робить великий внесок в нашій психіатрії”, - розповів він в ефірі Еспресо.TV.

Нардеп звернувся до міністра О.Данилюка і Прем’єр-міністра В.Гройсмана з проханням переглянути ліцензійні умови для лотерей і не ризикувати життями тисяч людей.

У проекті Мінфіну виявили також суперечливі норми про плату за ліцензію.

“Нинішній проект передбачає плату за видачу ліцензії та фактично плату за користування нею — якщо говорити про щорічну оплату за кожен пункт поширення. Хоча в чинному законодавстві є лише норма про плату за видачу ліцензії. Тобто ніякої оплати за користування бути не може, це незаконно”, — зазначила експерт в сфері грального бізнесу Зоряна Топорецька.

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