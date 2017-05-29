На этой неделе В.Гройсман может легализировать азартные игры – СМИ

Ранее СМИ указывали, что этот документ может запустить механизм легализации азартных игр под видом лотерей. По мнению народного депутата Павла Кишкаря, это в свою очередь приведет к росту игроманов в стране.

“Люди, которые разбираются в игорном бизнесе, настаивают на том, чтобы государство ввело систему контроля и мониторинга. Но Кабмин сделал все наоборот. Без этого, кого бы не пригласили из инвесторов заходить, ничего работать не будет. Полный хаос, который вы видите сегодня, который провоцирует рост преступности, делает большой вклад в нашей психиатрии”, — рассказал он в эфире Еспресо.TV.

Нардеп обратился к министру А.Данилюку и премьер-министру В.Гройсману с просьбой пересмотреть лицензионные условия для лотерей и не рисковать жизнями тысяч людей.

В проекте Минфина обнаружили также противоречивые нормы о плате за лицензию.

“Нынешний проект предусматривает плату за выдачу лицензии и фактически плату за пользование ею — если говорить о ежегодной оплате за каждый пункт распространения. Хотя в действующем законодательстве есть лишь норма о плате за выдачу лицензии. То есть никакой оплаты за пользование быть не может, это незаконно”, — отметила эксперт в сфере игорного бизнеса Зоряна Топорецкая.