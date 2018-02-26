Цього тижня Рада планує розглянути питання співпраці з МВФ – Парубій
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Цього парламентського тижня Верховній Раді пропонується розпочати свою роботу з розгляду питань соціального захисту військовослужбовців та співпраці з МВФ. Про це під час засідання погоджувальної ради заявив спікер ВР Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.
“Після розгляду питання про порядок денний цієї сесії пропонується перший блок, а саме питання соціального захисту військовослужбовців. Це 7 питань, вони не є конфліктними, але їх надто багато накопилось, і важливо їх розглянути. Це перший блок на вівторок. Другий блок — це питання фінансової політики. Це ті питання, серед них є важливі, зокрема питання співпраці з МВФ і після обіду питання транспорту”, — повідомив А.Парубій.
Він додав, що в середу парламенту пропонується розглянути питання ратифікації, а також “у середу ми можемо розпочати розгляд питання про бізнес-омбудсмена”.
“Там велика кількість правок і пропонується розпочати у середу, щоб вийти на прийняття рішення у четвер. І в четвер пропонується розглянути питання, перш за все блоку інформаційної політики. Також питання реформи парламенту, зокрема кількості комітетів, розподілу комітетів. І ключове питання обрання голови НБУ”, — резюмував А.Парубій.
Як повідомляв УНН, А.Парубій наполягає на включенні у порядок денний закону про Антикорупційний суд.