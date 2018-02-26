На этой неделе Рада планирует рассмотреть вопрос сотрудничества с МВФ - Парубий
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. На этой парламентской недели Верховной Раде предлагается начать свою работу из рассмотрения вопросов социальной защиты военнослужащих и сотрудничества с Международным валютным фондом. Об этом во время заседания согласительного совета заявил спикер ВР Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.
"После рассмотрения вопроса о повестке дня этой сессии предлагается первый блок, а именно вопросы социальной защиты военнослужащих. Это 7 вопросов, они не являются конфликтными, но их слишком много накопилось, и важно их рассмотреть. Это первый блок на вторник. Второй блок - это вопрос финансовой политики. Это те вопросы, среди них есть важные, в частности вопросы сотрудничества с МВФ и после обеда вопрос транспорта", - сообщил А.Парубий.
Он добавил, что в среду парламенту предлагается рассмотреть вопрос ратификации, а также "в среду мы можем начать рассмотрение вопроса о бизнес-омбудсмене".
"Там большое количество поправок и предлагается начать в среду, чтобы выйти на принятие решения в четверг. И в четверг предлагается рассмотреть вопросы, прежде всего блока информационной политики. Также вопрос реформы парламента, в частности количества комитетов, распределения комитетов. И ключевой вопрос избрания председателя НБУ", - резюмировал А.Парубий.
Как сообщал УНН, А.Парубий настаивает на включении в повестку дня закона об Антикоррупционном суде.