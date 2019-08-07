Цього року затримали майже 800 учасників організованої злочинності
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. У цьому році було затримано майже 800 осіб, які скоюють злочини у складі організованих груп та злочинних організацій. Про це заявив перший заступник Голови Національної поліції України — начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін на нараді. Передає УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції України.
“Поліцейські нарощують ефективність роботи із затримання зловмисників, які скоюють злочини у складі організованих груп і злочинних організацій. У 2018 році були затримані 720 осіб, цього року — 784”, — сказав Аброськін.
Нагадаємо, після обшуків, які напередодні проводили правоохоронці на території Київської області та міста Києва, було затримано 13 учасників злочинної організації разом з “кримінальним авторитетом”, який стояв на чолі п’яти злочинних організацій.