Цього року затримали майже 800 учасників організованої злочинності

“Поліцейські нарощують ефективність роботи із затримання зловмисників, які скоюють злочини у складі організованих груп і злочинних організацій. У 2018 році були затримані 720 осіб, цього року — 784”, — сказав Аброськін.

Нагадаємо, після обшуків, які напередодні проводили правоохоронці на території Київської області та міста Києва, було затримано 13 учасників злочинної організації разом з “кримінальним авторитетом”, який стояв на чолі п’яти злочинних організацій.