В этом году задержали почти 800 участников организованной преступности
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В этом году было задержано почти 800 человек, которые совершают преступления в составе организованных групп и преступных организаций. Об этом заявил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины — начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин на совещании. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
“Полицейские наращивают эффективность работы по задержанию злоумышленников, которые совершают преступления в составе организованных групп и преступных организаций. В 2018 году были задержаны 720 человек, в этом году — 784”, — сказал Аброськин.
Напомним, после обысков, которые накануне проводили правоохранители на территории Киевской области и города Киева, было задержано 13 участников преступной организации вместе с “криминальным авторитетом”, который стоял во главе пяти преступных организаций.