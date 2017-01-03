Цього року у Празі можуть примусово ексгумувати останки трьох видатних українців

“...цього року тільки на Ольшанському кладовищі у Празі можуть примусово ексгумувати останки драматурга, одного з батьків сучасного українського модерного театру Спиридона Черкасенка; громадської діячки, педагога Орисі Єфремової-Дурдуківської; інженера-будівельника Олександра Ярошевського”, — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що за інформацією начальника відділу обліку і збереження місць пам’яті Інституту національної пам’яті Павла Подобєда, “за межами України знаходиться понад 250 тисяч поховань представників української військово-політичної еміграції, діячів науки та культури. Багато з них можуть бути ліквідовані найближчим часом”.

Як повідомляв УНН, у Чехії примусово ексгумували останки письменника О.Олеся.