В этом году в Праге могут принудительно эксгумировать останки трех выдающихся украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В этом году в Праге могут принудительно эксгумировать останки трех выдающихся украинцев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Украинского института национальной памяти.
"... В этом году только на Ольшанском кладбище в Праге могут принудительно эксгумировать останки драматурга, одного из отцов современного украинского театра Спиридона Черкасенко; общественного деятеля, педагога Арины Ефремовой-Дурдукивской; инженера-строителя Александра Ярошевского", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что по информации начальника отдела учета и сохранения мест памяти Института национальной памяти Павла Подобеда, "за пределами Украины находится более 250 тыс. захоронений представителей украинской военно-политической эмиграции, деятелей науки и культуры. Многие из них могут быть ликвидированы в ближайшее время".
Как сообщал УНН, в Чехии принудительно эксгумировали останки писателя А.Олеся.