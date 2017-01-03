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В этом году в Праге могут принудительно эксгумировать останки трех выдающихся украинцев

В этом году в Праге могут принудительно эксгумировать останки трех выдающихся украинцев

Киев • УНН

 • 11454 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. В этом году в Праге могут принудительно эксгумировать останки трех выдающихся украинцев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Украинского института национальной памяти.

"... В этом году только на Ольшанском кладбище в Праге могут принудительно эксгумировать останки драматурга, одного из отцов современного украинского театра Спиридона Черкасенко; общественного деятеля, педагога Арины Ефремовой-Дурдукивской; инженера-строителя Александра Ярошевского", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что по информации начальника отдела учета и сохранения мест памяти Института национальной памяти Павла Подобеда, "за пределами Украины находится более 250 тыс. захоронений представителей украинской военно-политической эмиграции, деятелей науки и культуры. Многие из них могут быть ликвидированы в ближайшее время".

Как сообщал УНН, в Чехии принудительно эксгумировали останки писателя А.Олеся.

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