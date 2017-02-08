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Цього року надаватимуть "теплі" кредити вже чотири банки - Держенергоефективності

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Кабінет міністрів України розширив перелік державних банків, в яких можна буде отримати у цьому році кредити на тепломодернізацію житла. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження, передає УНН.

Цього року надаватимуть "теплі" кредити вже чотири банки - Держенергоефективності

"Серед нововведень цього року – розширено перелік банків-учасників програми. Тепер «теплі» кредити можна буде отримати не лише в Ощадбанку, Укргазбанку та Укрексімбанку, а й в Приватбанку. Відтак, у громадян буде більше свободи вибору щодо банку, місця розташування його філії, оптимальних умови кредитування тощо", - зазначили в Агентстві.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Уряд продовжив програму "теплих кредитів"

У Держенергоефективності переконані, що завдяки підключенню ще одного потужного банку з новітніми технологіями буде посилено конкуренцію у банківському секторі, що дасть змогу здешевити вартість кредитів для домогосподарств та ОСББ та залучити більшу кількість учасників.

Також, за інформацією Агентства, цьогоріч стане обов’язковим впровадження комерційного обліку при проведенні заходів з термомодернізації багатоквартирних будинків.

"Таким чином, ОСББ зможуть контролювати фактичне споживання енергоресурсів по будинку та оцінювати ефективність впровадження енергоефективних заходів. На такі заходи ОСББ зможуть, як і раніше, отримувати 40% безповоротної фінансової допомоги", - зауважили у відомстві.

У Держенергоефективності нагадали, що Державним бюджетом України на реалізацію програми у 2017 році виділено 400 млн грн.

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