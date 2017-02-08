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В этом году будут предоставлять "теплые" кредиты уже четыре банка - Госэнергоэффективности

Киев • УНН

 • 7742 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Кабинет министров Украины расширил перечень государственных банков, в которых можно будет получить в этом году кредиты на тепломодернизацию жилья. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению, передает УНН.

В этом году будут предоставлять "теплые" кредиты уже четыре банка - Госэнергоэффективности

"Среди нововведений этого года - расширен перечень банков-участников программы. Теперь "теплые" кредиты можно будет получить не только в Сбербанке, Укргазбанке и Укрэксимбанке, но и в Приватбанке. Поэтому у граждан будет больше свободы выбора в отношении банка, места расположения его филиала, оптимальных условий кредитования и т.д.", - отметили в Агентстве.

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В Госэнергоэффективности убеждены, что благодаря подключению еще одного мощного банка с новейшими технологиями будет усилена конкуренция в банковском секторе, что позволит удешевить стоимость кредитов для домохозяйств и ОСМД и привлечь большее количество участников.

Также, по информации Агентства, в этом году станет обязательным внедрение коммерческого учета при проведении мероприятий по термомодернизации многоквартирных домов.

"Таким образом, ОСМД смогут контролировать фактическое потребление энергоресурсов по дому и оценивать эффективность внедрение энергоэффективных мероприятий. На такие меры ОСМД смогут, как и раньше, получать 40% безвозвратной финансовой помощи", - отметили в ведомстве.

В Госэнергоэффективности напомнили, что Государственным бюджетом Украины на реализацию программы в 2017 году выделено 400 млн грн.

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