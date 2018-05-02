Цього року мільйонерами "Лото-Забава" стали вже десять осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Кількість гравців, які виграли в цьому році в лотерею "Лото-Забава" понад один мільйон гривень, збільшилася до десяти. Про це повідомляє лічильник на офіційному сайті оператора державних лотерей "М.С.Л.", передає УНН.
Всього за період існування цієї лотереї мільйонерами стали вже 289 осіб. Ювілейний мільйонер 2018 року став також і першим мільйонером оновленої "Лото-Забава", 977-й тираж якої пройшов в новій студії і за новими правилами 29 квітня 2018 року.
Нагадаємо, що в квітні цього року 3 млн гривень в "Лото-Забава" виграла мешканка Миколаївської області Олександра Гошкович. Примітно, що щасливий лотерейний білет вона купила в інтернеті, на офіційному сайті "М.С.Л.".
Володарка великого виграшу планує витратити частину грошей на покупку житла для своїх дітей і відпочинок з сім'єю в Карпатах.