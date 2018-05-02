В этом году миллионерами “Лото-Забава” стали уже десять человек

Всего за период существования этой лотереи миллионерами стали уже 289 человек. Юбилейный миллионер 2018 года стал также и первым миллионером обновленной “Лото-Забава”, 977-й тираж которой прошел в новой студии и по новым правилам 29 апреля 2018 года.

Напомним, что в апреле этого года 3 млн гривен в “Лото-Забава” выиграла жительница Николаевской области Александра Гошкович. Примечательно, что счастливый лотерейный билет она купила в интернете, на официальном сайте “М.С.Л.”.

Обладательница крупного выигрыша планирует потратить часть денег на покупку жилья для своих детей и отдых с семьей в Карпатах.