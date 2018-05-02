В этом году миллионерами “Лото-Забава” стали уже десять человек
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Количество игроков, выигравших в этом году в лотерею “Лото-Забава” более одного миллиона гривен, увеличилось до десяти. Об этом сообщает счетчик на официальном сайте оператора государственных лотерей “М.С.Л.”, передает УНН.
Всего за период существования этой лотереи миллионерами стали уже 289 человек. Юбилейный миллионер 2018 года стал также и первым миллионером обновленной “Лото-Забава”, 977-й тираж которой прошел в новой студии и по новым правилам 29 апреля 2018 года.
Напомним, что в апреле этого года 3 млн гривен в “Лото-Забава” выиграла жительница Николаевской области Александра Гошкович. Примечательно, что счастливый лотерейный билет она купила в интернете, на официальном сайте “М.С.Л.”.
Обладательница крупного выигрыша планирует потратить часть денег на покупку жилья для своих детей и отдых с семьей в Карпатах.