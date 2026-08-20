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Ціни на пшеницю наблизилися до трирічного максимуму через удари по чорноморських портах - FT

Київ • УНН

 • 194 перегляди

Ф'ючерси на пшеницю зросли через перебої в роботі портів України та росії. Це може скоротити світові поставки на 86 млн тонн.

Ціни на пшеницю наблизилися до трирічного максимуму через удари по чорноморських портах - FT

Світові ціни на пшеницю зросли майже до трирічного максимуму на тлі ударів по чорноморській інфраструктурі. Про це повідомляє Financial Times, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що ф'ючерси на еталонну пшеницю наблизилися до найвищих рівнів майже за три роки. Таким чином, ринок реагує на дедалі більші перебої в експортній логістиці, зокрема після ударів по найбільшому українському порту на Дунаї та російських терміналах у новоросійську протягом останніх двох тижнів.

рф є найбільшим експортером зерна у світі, а Україна посідає п'яте місце. Разом країни забезпечують близько 30% світового експорту пшениці

- йдеться у статті.

Вказується, що перебої в роботі портів Азовського та Чорного морів можуть скоротити світові поставки зерна цього року на 86 млн тонн, або близько 17% глобального експорту. З них 52 млн тонн припадає на росію, ще 34 млн тонн - на Україну.

Нагадаємо

За даними Bloomberg, через російські атаки на чорноморські порти експорт агропродукції з України може впасти на 54% до 29,6 млн тонн.

Україна цього сезону скоротила експорт пшениці, але наростила кукурудзи12.08.26, 17:03 • 17277 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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