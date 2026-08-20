Ціни на пшеницю наблизилися до трирічного максимуму через удари по чорноморських портах - FT

Світові ціни на пшеницю зросли майже до трирічного максимуму на тлі ударів по чорноморській інфраструктурі. Про це повідомляє Financial Times, інформує УНН.

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Зазначається, що ф'ючерси на еталонну пшеницю наблизилися до найвищих рівнів майже за три роки. Таким чином, ринок реагує на дедалі більші перебої в експортній логістиці, зокрема після ударів по найбільшому українському порту на Дунаї та російських терміналах у новоросійську протягом останніх двох тижнів.

рф є найбільшим експортером зерна у світі, а Україна посідає п'яте місце. Разом країни забезпечують близько 30% світового експорту пшениці - йдеться у статті.

Вказується, що перебої в роботі портів Азовського та Чорного морів можуть скоротити світові поставки зерна цього року на 86 млн тонн, або близько 17% глобального експорту. З них 52 млн тонн припадає на росію, ще 34 млн тонн - на Україну.

Нагадаємо

За даними Bloomberg, через російські атаки на чорноморські порти експорт агропродукції з України може впасти на 54% до 29,6 млн тонн.

Україна цього сезону скоротила експорт пшениці, але наростила кукурудзи