Цены на пшеницу приблизились к трехлетнему максимуму из-за ударов по черноморским портам — FT
Киев • УНН
Фьючерсы на пшеницу выросли из-за перебоев в работе портов Украины и России. Это может сократить мировые поставки на 86 млн тонн.
Мировые цены на пшеницу выросли почти до трехлетнего максимума на фоне ударов по черноморской инфраструктуре. Об этом сообщает Financial Times, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что фьючерсы на эталонную пшеницу приблизились к самым высоким уровням почти за три года. Таким образом, рынок реагирует на все более серьезные перебои в экспортной логистике, в частности после ударов по крупнейшему украинскому порту на Дунае и российским терминалам в Новороссийске в течение последних двух недель.
рф является крупнейшим экспортером зерна в мире, а Украина занимает пятое место. Вместе страны обеспечивают около 30% мирового экспорта пшеницы
Указывается, что перебои в работе портов Азовского и Черного морей могут сократить мировые поставки зерна в этом году на 86 млн тонн, или около 17% глобального экспорта. Из них 52 млн тонн приходится на Россию, еще 34 млн тонн - на Украину.
Напомним
По данным Bloomberg, из-за российских атак на черноморские порты экспорт агропродукции из Украины может упасть на 54% до 29,6 млн тонн.
Украина в этом сезоне сократила экспорт пшеницы, но нарастила кукурузы12.08.26, 17:03 • 17435 просмотров