Цены на пшеницу приблизились к трехлетнему максимуму из-за ударов по черноморским портам — FT

Мировые цены на пшеницу выросли почти до трехлетнего максимума на фоне ударов по черноморской инфраструктуре. Об этом сообщает Financial Times, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что фьючерсы на эталонную пшеницу приблизились к самым высоким уровням почти за три года. Таким образом, рынок реагирует на все более серьезные перебои в экспортной логистике, в частности после ударов по крупнейшему украинскому порту на Дунае и российским терминалам в Новороссийске в течение последних двух недель.

рф является крупнейшим экспортером зерна в мире, а Украина занимает пятое место. Вместе страны обеспечивают около 30% мирового экспорта пшеницы - говорится в статье.

Указывается, что перебои в работе портов Азовского и Черного морей могут сократить мировые поставки зерна в этом году на 86 млн тонн, или около 17% глобального экспорта. Из них 52 млн тонн приходится на Россию, еще 34 млн тонн - на Украину.

Напомним

По данным Bloomberg, из-за российских атак на черноморские порты экспорт агропродукции из Украины может упасть на 54% до 29,6 млн тонн.

Украина в этом сезоне сократила экспорт пшеницы, но нарастила кукурузы