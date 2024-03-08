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Ціни на нафту стабільні на тлі сигналів про зниження процентних ставок у США і ЄС

Київ • УНН

 • 23897 перегляди

Ціни на нафту залишилися практично незмінними, оскільки інвестори зважували потенційне майбутнє зниження процентних ставок у США та Європі.

Ціни на нафту стабільні на тлі сигналів про зниження процентних ставок у США і ЄС

Ціни на нафту практично не змінилися в п'ятницю, на тлі того, як інвестори переварювали натяки на можливі прийдешні зниження процентних ставок у США і Європі, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

До 10:18 за Грінвічем (12:18 за Києвом) ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,24%, або 20 центів, до 83,16 дол. за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate зросли на 0,28%, або 22 центи, до 79,15 дол. за барель.

Нафтові ринки, як вказано, відреагували на сигнали про можливі терміни зниження ставок з боку США та Європейського Союзу у четвер та п'ятницю.

"Схоже, що шлях глобальних інвесторів залишиться нерозривно пов'язаним з мовою, яку використовують керівники центральних банків у періоди, коли вони перебувають у центрі уваги", - сказав аналітик PVM Джон Еванс.

Нижчі відсоткові ставки можуть збільшити попит нафту з допомогою стимулювання економічного зростання, пояснює видання.

Європейський центральний банк (ЄЦБ), швидше за все, почне знижувати відсоткові ставки десь у період із квітня по червень, заявив у п'ятницю голова французького центрального банку та політик ЄЦБ Франсуа Вільруа де Гало.

Його коментарі пролунали після того, як голова ЄЦБ Крістін Лагард заявила на пресконференції в четвер: "Ми лише починаємо обговорювати скасування нашої обмежувальної позиції", натякаючи на зниження ставок у червні.

Аналогічним чином у Сполучених Штатах голова ФРС Джером Павелл заявив у четвер, що центральний банк "недалеко" від того, щоб отримати достатню впевненість у тому, що інфляція падає достатньо, щоб почати знижувати відсоткові ставки.

Однак очільник підрозділу нафтових ринків і промисловості МЕА Торіл Босоні заявив агентству Reuters, що це потенційно може збільшити зростання цін на нафту, що агентство бачить відносно добре забезпечений ринок у 2024 році з уповільненням зростання попиту.

"Залежно від темпів зростання попиту на нафту в майбутньому, інтенсивності літнього попиту, будь-яких несподіваних відключень, ми бачимо, що ринок (є) відносно добре забезпечений цього року", - сказав Торіл Босоні в четвер.

Російський танкер, який потрапив під санкції, причалив у Китаї для вивантаження російської нафти - Reuters07.03.24, 15:00 • 30582 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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