Цены на нефть стабильны на фоне сигналов о снижении процентных ставок в США и ЕС
Киев • УНН
Цены на нефть остались практически неизменными, поскольку инвесторы взвешивали потенциальное будущее снижение процентных ставок в США и Европе.
Цены на нефть практически не изменились в пятницу, на фоне того, как инвесторы переваривали намеки на возможные грядущие снижения процентных ставок в США и Европе, сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
К 10:18 по Гринвичу (12:18 по Киеву) фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,24%, или 20 центов, до 83,16 долл. за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 0,28%, или 22 цента, до 79,15 долл. за баррель.
Нефтяные рынки, как указано, отреагировали на сигналы о возможных сроках снижения ставок со стороны США и Европейского Союза в четверг и пятницу.
"Похоже, что путь глобальных инвесторов останется неразрывно связанным с языком, который используют руководители центральных банков в периоды, когда они находятся в центре внимания", - сказал аналитик PVM Джон Эванс.
Более низкие процентные ставки могут увеличить спрос на нефть с помощью стимулирования экономического роста, объясняет издание.
Европейский центральный банк (ЕЦБ), скорее всего, начнет снижать процентные ставки где-то в период с апреля по июнь, заявил в пятницу глава французского центрального банка и политик ЕЦБ Франсуа Вильруа де Гало.
Его комментарии прозвучали после того, как председатель ЕЦБ Кристин Лагард заявила на пресс-конференции в четверг: "Мы только начинаем обсуждать отмену нашей ограничительной позиции", намекая на снижение ставок в июне.
Аналогичным образом в Соединенных Штатах председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в четверг, что центральный банк "недалеко" от того, чтобы получить достаточную уверенность в том, что инфляция падает достаточно, чтобы начать снижать процентные ставки.
Однако глава подразделения нефтяных рынков и промышленности МЭА Торил Босони заявил агентству Reuters, что это потенциально может увеличить рост цен на нефть, что агентство видит относительно хорошо обеспеченный рынок в 2024 году с замедлением роста спроса.
"В зависимости от темпов роста спроса на нефть в будущем, интенсивности летнего спроса, любых неожиданных отключений, мы видим, что рынок (является) относительно хорошо обеспечен в этом году", - сказал Торил Босони в четверг.
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