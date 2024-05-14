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Ціни на нафту стабільні на тлі очікувань даних інфляції в США та звіту ОПЕК

Ціни на нафту стабільні на тлі очікувань даних інфляції в США та звіту ОПЕК

Київ • УНН

 • 18989 перегляди

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли до $83,49 за барель з поставкою в липні у вівторок на тлі уваги інвесторів до майбутніх даних по інфляції в США, щомісячного звіту ОПЕК і потенційних перебоїв в постачанні через лісові пожежі в Канаді.

Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у липні у вівторок під час торгів зросли в ціні до 83,49 долара за барель, повідомляє УНН з посиланням на дані торгів.

За даними Bloomberg, станом на 8:35, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,16%.

При цьому ціна червневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 79,25 долара за барель, додавши 0,16%.

Деталі

Ціни на нафту практично не змінилися у вівторок, на тлі того, як інвестори стежили за новими драйверами, включаючи майбутні показники інфляції у США та щомісячний звіт Організації країн-експортерів нафти цього тижня, відзначає Reuters.

"Ціни на нафту напередодні трохи зросли, але минулого тижня залишалися в широкому діапазоні, причому напередодні майбутніх даних про інфляцію в США залишаються певні застереження", - сказав ринковий стратег IG Їп Джун Ронг.

Інвестори спостерігають за даними індексу споживчих цін США, які будуть опубліковані в середу, щоб дізнатися, коли Федеральна резервна система розгляне можливість зниження процентних ставок.

"Надалі в центрі уваги буде щомісячний звіт ОПЕК з нафти, для отримання оновлення про світовий попит на нафту, при цьому дехто стежитимуте за тим, чи збережуться попередні оптимістичні прогнози щодо літнього туристичного сезону", - сказав Їп.

Тим часом ринок також спостерігає за лісовими пожежами у віддаленій західній Канаді, які можуть порушити постачання нафти в країні. У понеділок пожежники поспішали загасити одну пожежу в Британській Колумбії та дві в Альберті, неподалік центру промисловості країни з видобутку нафтоносних пісків.

Про збої у роботі не повідомлялося. Але Алекс Ходс, аналітик енергетичної брокерської компанії StoneX, сказав, що виробнича потужність Канади в 3,3 мільйона барелів на день "ймовірно постраждає".

Згідно з приміткою аналітиків ANZ, ринок також продовжував реагувати на оптимістичні коментарі міністра нафти Іраку Хаяна Абдула Гані. Гані заявив у неділю, що Ірак погодить дотримання добровільного скорочення видобутку, про що домовилися в ОПЕК+, до якого входять Організація країн-експортерів нафти, росія та інші виробники, які не входять до ОПЕК, на майбутній зустрічі 1 червня.

Волгоградський НПЗ "Лукойла" було частково зупинено після дронової атаки - Reuters13.05.24, 16:18 • 18221 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Економіка
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