Цены на нефть стабильны на фоне ожиданий данных инфляции в США и отчета ОПЕК

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле во вторник в ходе торгов выросли в цене до 83,49 доллара за баррель, сообщает УНН со ссылкой на данные торгов.

По данным Bloomberg, по состоянию на 8:35, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,16%.

При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 79,25 доллара за баррель, прибавив 0,16%.

Детали

Цены на нефть практически не изменились во вторник, на фоне того, как инвесторы следили за новыми драйверами, включая предстоящие показатели инфляции в США и ежемесячный отчет Организации стран-экспортеров нефти на этой неделе, отмечает Reuters.

"Цены на нефть накануне немного выросли, но на прошлой неделе оставались в широком диапазоне, причем в преддверии предстоящих данных об инфляции в США остаются определенные предостережения", - сказал рыночный стратег IG Йип Джун Ронг.

Инвесторы наблюдают за данными индекса потребительских цен США, которые будут опубликованы в среду, чтобы узнать, когда Федеральная резервная система рассмотрит возможность снижения процентных ставок.

"В дальнейшем в центре внимания будет ежемесячный отчет ОПЕК по нефти, для получения обновления о мировом спросе на нефть, при этом некоторые будут следить за тем, сохранятся ли предыдущие оптимистичные прогнозы относительно летнего туристического сезона", - сказал Йип.

Тем временем рынок также наблюдает за лесными пожарами в отдаленной западной Канаде, которые могут нарушить поставки нефти в стране. В понедельник пожарные спешили потушить один пожар в Британской Колумбии и два в Альберте, недалеко от центра промышленности страны по добыче нефтеносных песков.

О сбоях в работе не сообщалось. Но Алекс Ходс, аналитик энергетической брокерской компании StoneX, сказал, что производственная мощность Канады в 3,3 миллиона баррелей в день "вероятно пострадает".

Согласно примечанию аналитиков ANZ, рынок также продолжал реагировать на оптимистичные комментарии министра нефти Ирака Хайяна Абдула Гани. Гани заявил в воскресенье, что Ирак согласует соблюдение добровольного сокращения добычи, о чем договорились в ОПЕК+, в который входят Организация стран-экспортеров нефти, Россия и другие производители, не входящие в ОПЕК, на предстоящей встрече 1 июня.

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