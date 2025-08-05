Ціни на бензин у росії б'ють рекорди: місцеві ЗМІ пояснили причину

Третій армійський корпус отримав 1/8 частину фронту і вже впливає на хід війни - Андрій Білецький

Третій армійський корпус отримав 1/8 частину фронту і вже впливає на хід війни - Андрій Білецький

Третій армійський корпус отримав 1/8 частину фронту і вже впливає на хід війни - Андрій Білецький

Третій армійський корпус отримав 1/8 частину фронту і вже впливає на хід війни - Андрій Білецький 4 серпня, 14:07 • 6256 перегляди