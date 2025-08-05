Ціни на бензин у росії б'ють рекорди: місцеві ЗМІ пояснили причину
Київ • УНН
Оптова вартість бензину АІ-95 на петербурзькій біржі оновила історичний максимум, перевищивши 77 тис. руб. за тонну. Зростання цін пов'язане з високим попитом, зниженням виробництва через аварії на НПЗ та атаки БпЛА.
Ціни на бензин в росії б'ють рекорди. Про це пише місцеве видання Комерсант, інформує УНН.
Деталі
Вказується, що оптова вартість бензину АІ-95 на петербурзькій біржі оновила історичний максимум, перевищивши позначку 77 тис. руб. за тонну.
Зростанню котирувань не завадило і поширення заборони експорту бензину на великих виробників. Учасники ринку пов'язують зростання цін з високим попитом і зниженням виробництва через аварії на НПЗ. У свою чергу, ФАС _федеральна антимонопольна служба - ред.) розглядає питання підвищення мінімального обсягу продажу бензину на біржі з 15% до 17%
Також вказується, що зростання котирувань може бути пов'язане з атаками БпЛА на НПЗ 2 серпня, через що могли бути пошкоджені установки первинної переробки сировини сумарною продуктивністю близько 40 тис. тонн на добу. При цьому відновлення установок може тривати від місяця до півроку.
Контекст
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