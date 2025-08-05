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Ціни на бензин у росії б'ють рекорди: місцеві ЗМІ пояснили причину

Київ • УНН

 • 622 перегляди

Оптова вартість бензину АІ-95 на петербурзькій біржі оновила історичний максимум, перевищивши 77 тис. руб. за тонну. Зростання цін пов'язане з високим попитом, зниженням виробництва через аварії на НПЗ та атаки БпЛА.

Ціни на бензин у росії б'ють рекорди: місцеві ЗМІ пояснили причину

Ціни на бензин в росії б'ють рекорди. Про це пише місцеве видання Комерсант, інформує УНН.

Деталі

Вказується, що оптова вартість бензину АІ-95 на петербурзькій біржі оновила історичний максимум, перевищивши позначку 77 тис. руб. за тонну.

Зростанню котирувань не завадило і поширення заборони експорту бензину на великих виробників. Учасники ринку пов'язують зростання цін з високим попитом і зниженням виробництва через аварії на НПЗ. У свою чергу, ФАС _федеральна антимонопольна служба - ред.) розглядає питання підвищення мінімального обсягу продажу бензину на біржі з 15% до 17%

- йдеться у статті.

Також вказується, що зростання котирувань може бути пов'язане з атаками БпЛА на НПЗ 2 серпня, через що могли бути пошкоджені установки первинної переробки сировини сумарною продуктивністю близько 40 тис. тонн на добу. При цьому відновлення установок може тривати від місяця до півроку.

Контекст

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Нафтобаза у волгоградській області рф охоплена вогнем після атаки дронів - ЗМІ27.07.25, 01:58 • 4217 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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