Цены на бензин в России бьют рекорды: местные СМИ объяснили причину
Киев • УНН
Оптовая стоимость бензина АИ-95 на петербургской бирже обновила исторический максимум, превысив 77 тыс. руб. за тонну. Рост цен связан с высоким спросом, снижением производства из-за аварий на НПЗ и атак БПЛА.
Цены на бензин в России бьют рекорды. Об этом пишет местное издание Коммерсантъ, информирует УНН.
Детали
Указывается, что оптовая стоимость бензина АИ-95 на петербургской бирже обновила исторический максимум, превысив отметку 77 тыс. руб. за тонну.
Росту котировок не помешало и распространение запрета экспорта бензина на крупных производителей. Участники рынка связывают рост цен с высоким спросом и снижением производства из-за аварий на НПЗ. В свою очередь, ФАС (федеральная антимонопольная служба - ред.) рассматривает вопрос повышения минимального объема продажи бензина на бирже с 15% до 17%
Также указывается, что рост котировок может быть связан с атаками БПЛА на НПЗ 2 августа, из-за чего могли быть повреждены установки первичной переработки сырья суммарной производительностью около 40 тыс. тонн в сутки. При этом восстановление установок может длиться от месяца до полугода.
Контекст
В Генеральном штабе ВСУ подтвердили поражение ряда важных объектов РФ - Рязанский и Новокуйбышевский НПЗ, а также нефтебаза "Анна нефтепродукт" в Воронежской области РФ.
Нефтебаза в Волгоградской области РФ охвачена огнем после атаки дронов - СМИ27.07.25, 01:58 • 4217 просмотров