Ціни на пиво і вино в Україні серед найдоступніших на пострадянському просторі - Numbeo
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Вартість вина і пива в Україні на порядок нижче, ніж в деяких пострадянських країнах. Про це свідчать дані порталу Numbeo, передає УНН.
Так, 1 пляшка вина в Україні коштує в середньому 100 грн. Водночас у Білорусі вартість однієї пляшки вина становить в середньому 7,5 дол. (180,8 грн), у Росії - 400 рублів (156,3 грн), у Казахстані - 2 тис. тенге (126,6 грн).
Одна пляшка пива (внутрішнього виробництва) коштує в Україні в середньому 17,8 грн. У Білорусі та Росії - на 25% дорожче - 94 цента (22,3 грн) і 58,7 рубля (22,9 грн). У Казахстані пляшка пива коштує 252 тенге (15,9 грн), що на 10,6% дешевше, ніж в Україні.
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Водночас, одна пляшка пива імпортного виробництва в Україні коштує в середньому 32,5 грн. Водночас у Білорусі вартість однієї пляшки пива становить в середньому 1,9 дол. (46,01 грн), в Росії - 109 рублів (42 грн), в Казахстані - 479 тенге (30,3 грн).
Як писав УНН, пляшка якісної горілки в Україні сьогодні коштує від 89 до 94 грн.
Йдеться, зокрема, про такі відомі ТМ, як "Житник", "Prime", "Хлібний Дар", "Мороша", "Козацька Рада" та інші.
Є й такі бренди, за які просять 100 і більше гривень (окремі різновиди "Хортиці" або Nemiroff). Однак, експерти кажуть, що в такому випадку споживачі переплачують не за якість, а за рекламу, яку і закладають в ціну більш розрекламованого алкоголю.
Нагадаємо, щоб не придбати підроблений алкоголь, українцям варто купувати спиртні напої у перевірених магазинах, враховувати зовнішній вигляд пляшки і наявність акцизної марки. Також експерти радять ні в якому разі не купувати горілку в тетрапаках і пластиковій тарі, адже в такому випадку, швидше за все, йдеться про фальсифікат чи контрафактної продукції.