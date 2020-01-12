Названо найбільш питущі країни світу: Україна до рейтингу не увійшла
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Експерти організації економічного розвитку і співпраці (ОЕСР) склали список найбільш питущих країн світу, передає УНН з посиланням на матеріал організації.
За даними організації, країною з найбільш високим рівнем споживання алкоголю на душу населення є Литва. В середньому жителі Литви вживають 12,3 літра алкоголю на рік.
На другому місці розташовується Австрія (11,8 літра), третє місце займає Франція (11,7). У першу п’ятірку також увійшли Чехія (11,6) і Люксембург (11,3).
Далі в списку Латвія та Ірландія (11,2 л), Росія і Угорщина — (11,1 л), Німеччина (10,8 л), Португалія (10,7 л) та інші.
Всього в списку — 45 країн, і Україна в даний рейтинг не потрапила.
Нагадаємо, за даними Держстату, одна українська середньостатистична сім’я витрачає на алкогольні напої в середньому 1,2 тис. грн на місяць.
Як писав УНН в ТОП-5 надійних виробників якісної горілки в Україні відносяться такі лікеро-горілчані компанії, як “Баядера — Груп” (ТМ “Хлібний дар”), “Глобал Спірітс” (УДК) (ТМ “Хортиця”), “ЛВН Лімітед” (ТМ “Немірофф”), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка") і ТОВ “Атлантіс” (ТМ “Грін Дей”).