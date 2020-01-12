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Названы самые пьющие страны мира: Украина в рейтинг не вошла

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 января. УНН. Эксперты организации экономического развития и сотрудничества (ОЭСР) составили список самых пьющих стран мира, передает УНН со ссылкой на материал организации.

По данным организации, страной с наиболее высоким уровнем потребления алкоголя на душу населения является Литва. В среднем жители Литвы употребляют 12,3 литра алкоголя в год.

На втором месте располагается Австрия (11,8 литра), третье место занимает Франция (11,7). В первую пятерку также вошли Чехия (11,6) и Люксембург (11,3).

Далее в списке Латвия и Ирландия (11,2 л), Россия и Венгрия — (11,1 л), Германия (10,8 л), Португалия (10,7 л) и другие.

Всего в списке — 45 стран, и Украина в данный рейтинг не попала.

Напомним, по данным Госстата, одна украинская среднестатистическая семья тратит на алкогольные напитки в среднем 1,2 тыс. грн в месяц.

Как писал УНН в ТОП-5 надежных производителей качественной водки в Украине относятся такие ликеро-водочные компании, как “Баядера — Групп” (ТМ “Хлебный дар”), “Глобал Спиритс” (УДК) (ТМ “Хортица”), “ЛВН Лимитед” (ТМ “Немирофф”), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малиновка") и ООО “Атлантис” (ТМ “Грин Дэй”).

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