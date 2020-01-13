Цены на пиво и вино в Украине среди самых доступных на постсоветском пространстве - Numbeo
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Стоимость вина и пива в Украине на порядок ниже, чем в некоторых постсоветских странах. Об этом свидетельствуют данные портала Numbeo, передает УНН.
Так, 1 бутылка вина в Украине стоит в среднем 100 грн. В тоже время в Беларуси стоимость одной бутылки вина составляет в среднем 7,5 дол. (180,8 грн), в России - 400 рублей (156,3 грн), в Казахстане - 2 тыс. тенге (126,6 грн).
Одна бутылка пива (внутреннего производства) стоит в Украине в среднем 17,8 грн. В Беларуси и России - на 25% дороже - 94 цента (22,3 грн) и 58,7 рубля (22,9 грн). В Казахстане бутылка пива стоит 252 тенге (15,9 грн), что на 10,6% дешевле, чем в Украине.
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В то же время, одна бутылка пива импортного производства в Украине стоит в среднем 32,5 грн. В то же время в Беларуси стоимость одной бутылки пива составляет в среднем 1,9 дол. (46,01 грн), в России - 109 рублей (42 грн), в Казахстане - 479 тенге (30,3 грн).
Как писал УНН, бутылка качественной водки в Украине сегодня стоит от 89 до 94 грн.
Речь, в частности, о таких известных ТМ, как “Житник”, “Prime”, “Хлебный Дар”, “Мороша”, “Козацька Рада” и другие.
Есть и такие бренды, за которые просят 100 и более гривен (отдельные разновидности “Хортицы” или Nemiroff). Однако, эксперты говорят, что в таком случае потребители переплачивают не за качество, а за рекламу, которую и закладывают в цену более разрекламированного алкоголя.
Напомним, чтобы не приобрести поддельный алкоголь, украинцам стоит покупать спиртные напитки в проверенных магазинах, учитывать внешний вид бутылки и наличие акцизной марки. Также эксперты советуют ни в коем случае не покупать водку в тетрапаках и пластиковой таре, ведь в таком случае, скорее всего, речь идет о фальсификате или контрафактной продукции.