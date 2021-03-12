Циганков про поразку від “Вільярреалу”: нам показали наш рівень

Деталі

Провідний футболіст киян відзначив, що футбол будується на використанні своїх моментів, а український клуб підвела реалізація.

Цитата

“Футбол і складається з того, що якщо ти використовуєш свої моменти, то виграєш, а якщо допускаєш помилки, то програєш. Сьогодні ми не реалізували свої моменти та припустилися двох помилок, які призвели до голів. Є над чим працювати, нам показали наш рівень. Але ми сьогодні віддали всі сили. Сподіваюся, що завдяки таким іграм ми будемо тільки рости”, — наголосив Циганков.

Доповнення

Цього сезону Циганков провів 25 поєдинків та забив 12 голів при 8 ассистах.