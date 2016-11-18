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Церква не підтримує рухи, спрямовані на дестабілізацію України - Філарет

Церква не підтримує рухи, спрямовані на дестабілізацію України - Філарет

Київ • УНН

 • 8633 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет зазначив, що Церква не підтримує рухи, спрямовані на дестабілізацію України. Про це він сказав під час зустрічі Президента України Петра Порошенка із представниками Всеукраїнської Ради церков та релігійних організацій подякував за молитву та дії, спрямовані на об’єднання українського народу, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.

“Ми розуміємо, що агресор зброєю Україну вже не візьме, тому зараз хоче зруйнувати Україну зсередини. Наші недалекоглядні політики не розуміють, що вони роблять і що є головним на сьогоднішній день для України. Не кількість місць в парламенті, а зберегти Україну як незалежну державу. Бо якщо не буде, не дай Бог, незалежної держави, то в якому парламенті вони будуть? Який сенс такої боротьби? Всі наші сили, всі сили політиків повинні бути направлені на головне — на збереження Української держави”, — підкреслив Патріарх Філарет.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко під час зустрічі з представниками Всеукраїнської Ради церков та релігійних організацій подякував за молитву та дії, спрямовані на об’єднання українського народу.

Глава держави зазначив, що цього тижня планувалися масові акції для дестабілізації ситуації всередині України, в тому числі із застосуванням російських грошей та технологій.

Українські Національні Новини

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