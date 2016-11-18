Церковь не поддерживает движения, направленные на дестабилизацию Украины - Филарет
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет отметил, что Церковь не поддерживает движения, направленные на дестабилизацию Украины. Об этом он сказал во время встречи Президента Украины Петра Порошенко с представителями Всеукраинского Совета церквей и религиозных организаций поблагодарил за молитву и действия, направленные на объединение украинского народа, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
"Мы понимаем, что агрессор оружием Украину уже не возьмет, поэтому сейчас хочет разрушить Украину изнутри. Наши недальновидные политики не понимают, что они делают и что является главным на сегодняшний день для Украины. Не количество мест в парламенте, а сохранить Украину как независимое государство. Ведь если не будет, не дай Бог, независимого государства, то в каком парламенте они будут? Какой смысл такой борьбы? Все наши силы, все силы политиков должны быть направлены на главное - на сохранение Украинского государства ", - подчеркнул Патриарх Филарет.
Напомним, Президент Петр Порошенко во время встречи с представителями Всеукраинского Совета церквей и религиозных организаций поблагодарил за молитву и действия, направленные на объединение украинского народа.
Глава государства отметил, что на этой неделе планировались массовые акции для дестабилизации ситуации внутри Украины, в том числе с применением российских денег и технологий.