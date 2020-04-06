Церемонію кінопремії "Золота дзиґа" проведуть онлайн на початку травня
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Церемонію нагородження переможців кінопремії “Золота Дзиґа” перенесли на 3 травня. Переможців називатимуть у прямому ефірі на церемонії в форматі онлайн-шоу. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Української кіноакадемії.
“Церемонія нагородження переможців Кінопремії "Золота Дзиґа“ відбудеться 3 травня. Захід, який раніше планувався на 28 квітня, перенесено через можливе продовження терміну карантину та зміну формату — цього року церемонія вперше пройде в режимі онлайн-шоу з прямою трансляцією. Тож для церемонії, яку тисячі глядачів зможуть переглянути онлайн, був вибраний більш зручний час — вечір вихідного дня”, — йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що подробиці онлайн-церемонії Четвертої Національної кінопремії “Золота Дзиґа” буде повідомлено пізніше.
Наразі триває голосування за переможця в категорії “Вибір глядача”.
Нагадаємо, що у 2019 році найкращим фільмом за версією національної кінопремії “Золота дзиґа” став “Донбас”, режисера Сергія Лозниці.