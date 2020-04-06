Церемонию кинопремии "Золота дзиґа" проведут онлайн в начале мая

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 81808 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 97960 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 101854 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101179 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 108971 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 97069 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104271 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106359 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131329 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130400 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Церемонию кинопремии "Золота дзиґа" проведут онлайн в начале мая

Церемонию кинопремии "Золота дзиґа" проведут онлайн в начале мая

Киев  •  УНН

 • 7590 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Церемонию награждения победителей кинопремии "Золота дзиґа" перенесли на 3 мая. Победителей назовут в прямом эфире на церемонии в формате онлайн-шоу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Украинской киноакадемии.

"Церемония награждения победителей кинопремии "Золота дзиґа" состоится 3 мая. Мероприятие, которое ранее планировалось на 28 апреля, перенесено из-за возможного продления срока карантина и изменения формата - в этом году церемония впервые пройдет в режиме онлайн-шоу с прямой трансляцией. Поэтому для церемонии, которую тысячи зрителей смогут посмотреть онлайн, было выбрано более удобное время - вечер выходного дня", - говорится в сообщении.

Сообщается, что подробности онлайн-церемонии Четвертой Национальной кинопремии "Золота дзиґа" будет сообщено позже.

Сейчас продолжается голосование за победителя в категории "Выбор зрителя".

Напомним, что в 2019 году лучшим фильмом по версии национальной кинопремии "Золота дзиґа" стал "Донбасс", режиссера Сергея Лозницы.

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