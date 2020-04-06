Церемонию кинопремии "Золота дзиґа" проведут онлайн в начале мая
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Церемонию награждения победителей кинопремии "Золота дзиґа" перенесли на 3 мая. Победителей назовут в прямом эфире на церемонии в формате онлайн-шоу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Украинской киноакадемии.
"Церемония награждения победителей кинопремии "Золота дзиґа" состоится 3 мая. Мероприятие, которое ранее планировалось на 28 апреля, перенесено из-за возможного продления срока карантина и изменения формата - в этом году церемония впервые пройдет в режиме онлайн-шоу с прямой трансляцией. Поэтому для церемонии, которую тысячи зрителей смогут посмотреть онлайн, было выбрано более удобное время - вечер выходного дня", - говорится в сообщении.
Сообщается, что подробности онлайн-церемонии Четвертой Национальной кинопремии "Золота дзиґа" будет сообщено позже.
Сейчас продолжается голосование за победителя в категории "Выбор зрителя".
Напомним, что в 2019 году лучшим фильмом по версии национальной кинопремии "Золота дзиґа" стал "Донбасс", режиссера Сергея Лозницы.