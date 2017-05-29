Центральний автовокзал Одеси відновив роботу
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 29 травня. УНН. Центральний автовокзал м.Одеси, який розташований на Коллонтацвській 58, відновив свою роботу після перевірки на наявність вибухових пристроїв і речовин. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області.
"Під час перевірки на наявність вибухових предметів, зтериторії автовокзалу було евакуйовано 100 осіб",- зазначили у відомстві.
Після перевірки, автовокзал відновив свою роботу.
У ГУНП в Одеській області громадянам нагадують, що завідомо неправдиве повідомлення про мінування є кримінальним злочином.
Нагадаємо, що о 10:08 на спецлінію “102” надійшло анонімне повідомлення про те, що Центральний автовокзал м. Одеси, який розташований за адресою: вул. Колонтаївська, 58, заміновано.