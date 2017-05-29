Центральный автовокзал Одессы возобновил работу

"Во время проверки на наличие взрывчатых предметов, с территории автовокзала были эвакуированы 100 человек", - отметили в ведомстве.

После проверки, автовокзал возобновил свою работу.

В ГУНП в Одесской области гражданам напоминают, что заведомо ложное сообщение о минировании является уголовным преступлением.

Напомним, что в 10:08 по спецлинии "102" поступило анонимное сообщение о том, что Центральный автовокзал г.. Одессы, который расположен по адресу: ул. Коллонтаевская, 58, заминирован.