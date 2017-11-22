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Центр Луганська оточений російськими військовими для "контролю ситуації"

Центр Луганська оточений російськими військовими для "контролю ситуації"

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. У Луганську триває протистояння, викликане конфліктом між "главою ЛНР" Ігорем Плотницьким і "главою МВС ЛНР" Ігорем Корнетом, зараз центр Луганська оточений російськими військами і представниками приватної військової компанії. Про це на сторінці в Facebook повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив", нардеп Дмитро Тимчук, передає УНН.

За даними групи "ІС", в Луганськ введено підрозділ російської ПВК, яке раніше, за 4 дні до нинішніх подій, прибуло в Алчевськ з РФ. Як повідомляється, ця перекидання здійснювалася вантажним транспортом 21 листопада для стримування протистояння між І.Плотницьким і І.Корнетом.

Також у вівторок 21 листопада через прикордонний пункт пропуску "Довжанський" з території РФ у Довжанськ (кол.Свєрдловськ) увійшла колона з декількох десятків УРАЛів з особовим складом ЗС РФ, 20 БТР. З 14:00 невеликими групами техніка і особовий склад перекидалися в сторону Луганська.

За даними групи, більшість військовослужбовців "2-го АК ЛНР" і представників інших "силових відомств ЛНР" в конфлікті підтримують І.Корнета, також його підтримує і "міністр держбезпеки ЛНР" Л.Пасечнік, який має суттєвий вплив на ситуацію (І.Корнет і Л.Пасечнік - ставленики ФСБ РФ).

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"У свою чергу, ставленики АП РФ (зокрема, В.Суркова) - І.Плотницький і його оточення - зараз можуть розраховувати виключно на російських військовослужбовців і ПВК", - сказано в повідомленні.

Також наголошується, що раніше І.Плотницькій і І.Корнет в один день - 16 листопада - повернулися до Луганська з РФ.

"На даний момент центр Луганська оточений російськими військами і представниками ПВК, що мають наказ контролювати ситуацію і не допустити її загострення", - йдеться в повідомленні.

В "ІС" вважають, що подальший розвиток ситуації повністю залежить від рішення, яке приймуть в Кремлі.

"Злиття" "ЛНР" з "ДНР" з єдиним центром управління в Донецьку, або відновлення статусу кво з примусовим "примиренням" Плотницького і Корнета, або ж зміщення Плотницького, до якого в Москві також є багато претензій", - такі варіанти подальших подій назвали в "ІС".

Нагадаємо, 21 листопада в центрі окупованого Луганська з'явилися озброєні люди без розпізнавальних знаків.

Українські Національні Новини

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