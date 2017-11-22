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Центр Луганска оцеплен российскими военными для "контроля ситуации"

Центр Луганска оцеплен российскими военными для "контроля ситуации"

Киев  •  УНН

 • 29953 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Луганске продолжается противостояние, вызванное конфликтом между “главой ЛНР” Игорем Плотницким и “главой МВД ЛНР” Игорем Корнетом, в настоящий момент центр Луганска оцеплен российскими войсками и представителями частной военной компании. Об этом на странице в Facebook сообщает координатор группы “Информационное сопротивление”, нардеп Дмитрий Тымчук, передает УНН.

По данным группы “ИС”, в Луганск введено подразделение российской ЧВК, которое ранее, за 4 дня до нынешних событий, прибыло в Алчевск из РФ. Как сообщается, эта переброска осуществлялась грузовым транспортом 21 ноября для сдерживания противостояния между И.Плотницким и И.Корнетом.

Также во вторник 21 ноября через пограничный пункт пропуска “Должанский” с территории РФ в Должанск (быв.Свердловск) вошла колонна из нескольких десятков УРАЛов с личным составом ВС РФ, 20 БТР. С 14:00 небольшими группами техника и л/с перебрасывались в сторону Луганска.

По данным группы, большинство военнослужащих “2-го АК ЛНР” и представителей иных “силовых ведомств ЛНР” в конфликте поддерживают И.Корнета, также его поддерживает и “министр госбезопасности ЛНР” Л.Пасечник, который имеет существенное влияние на ситуацию (И.Корнет и Л.Пасечник — ставленники ФСБ РФ).

"В свою очередь, ставленники АП РФ (в частности, В.Суркова) — И.Плотницкий и его окружение — в настоящий момент могут рассчитывать исключительно на российских военнослужащих и ЧВК", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что ранее И.Плотницкий и И.Корнет в один день — 16 ноября — вернулись в Луганск из РФ.

"В настоящий момент центр Луганска оцеплен российскими войсками и представителями ЧВК, имеющими приказ контролировать ситуацию и не допустить ее обострения", - говорится в сообщении.

В "ИС" считают, что дальнейшее развитие ситуации полностью зависит от решения, которое примут в Кремле.

"Слияние” “ЛНР” с “ДНР” с единым центром управления в Донецке, либо восстановление статус кво с принудительным “примирением” Плотницкого и Корнета, либо же смещение Плотницкого, к которому в Москве также имеется много претензий", - такие варианты дальнейших событий назвали в "ИС".

Напомним, 21 ноября в центре оккупированного Луганская появились вооруженные люди без опознавательных знаков.

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