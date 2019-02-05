Центр Києва зупинився у заторах

Високий рівень заторів спостерігається, зокрема, на Хрещатику, біля Бесарабського ринку, на бульварі Тараса Шевченка, вулицях Льва Толстого, Саксаганського, Мечникова, Володимирській, Богдана Хмельницького, Михайлівській, на Володимирському узвозі та Набережному Шосе.

Крім того, рух ускладнено на вулицях Бульварно-Кудрявській, Валерія Лобановського, Повітрофлотському проспекті, частково - на Великій окружній та Голосіївському проспекті, на бульварі Дружби Народів та вулицях Лаврській, Вадима Гетьмана та Стеценка, частково - на проспекті Перемоги.

В заторах стоять Північний міст, міст Патона та міст Метро.

Як повідомляв УНН, зранку 5 грудня у центрі Києва спостерігалося значне ускладнення руху автотранспорту, подекуди через ремонтні роботи.