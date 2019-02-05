Центр Киева остановился в пробках
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. В центре Киева по состоянию на 19:50 наблюдается затруднение движения автотранспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Высокий уровень заторов наблюдается, в частности, на Крещатике, возле Бессарабского рынка, на бульваре Тараса Шевченко, улицах Льва Толстого, Саксаганского, Мечникова, Владимирской, Богдана Хмельницкого, Михайловской, на Владимирском спуске и Набережном шоссе.
Кроме того, движение затруднено на улицах Бульварно-Кудрявской, Валерия Лобановского, Воздухофлотском проспекте, частично - на Большой окружной и Голосеевском проспекте, на бульваре Дружбы Народов и улицах Лаврской, Вадима Гетьмана и Стеценко, частично - на проспекте Победы.
В пробках стоят Северный мост, мост Патона и мост Метро.
Как сообщал УНН, утром 5 декабря в центре Киева наблюдалось значительное затруднение движения автотранспорта, где-то из-за ремонтных работ.