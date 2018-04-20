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Центр Берліна паралізувало через бомбу Другої світової війни

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Поблизу головного вокзалу в Берліні (Німеччина-ред.) знайшли снаряд часів Другої світової війни. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Центр Берліна паралізувало через бомбу Другої світової війни

Сапери повинні знешкодити виявлену поблизу від головного вокзалу в Берліні 500-кілограмову бомбу, скинуту на місто британцями під час Другої світової війни. На час розмінування в п'ятницю, 20 квітня, вокзал і прилеглі будівлі будуть закриті, а всі відвідувачі евакуйовані.

Влада міста проведуть евакуацію близько 10 тисяч місцевих жителів, які проживають в радіусі 800 метрів від місця знаходження бомби.

Оскільки бомба була виявлена ​​в безпосередній близькості від урядового кварталу, евакуація торкнеться і деякі відомства, в тому числі, міністерство економіки, Федеральну розвідувальну службу Німеччини, а також частково міністерство транспорту.
Зокрема, головний вокзал буде закритий, починаючи з 10 ранку за місцевим часом.

Як повідомляв УНН, на будівельному майданчику недалеко від центрального вокзалу в Берліні виявили авіабомбу часів Другої світової війни.

В травнем 2017 року близько 50 тис. людей евакуювали в німецькому Ганновері для того, щоб фахівці знешкодили і вивезли п'ять бомб часів Другої світової війни.

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